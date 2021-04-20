台鐵太魯閣號事故死傷慘重，前交通部長林佳龍請辭負責，新任部長由政務次長王國材接任，鐵道局長胡湘麟接任政務次長，台鐵局長至今仍懸缺，民眾黨團總召邱臣遠痛批，「實在不懂行政院到底在想什麼！」除要求行政院盡速補上適當人選外，民眾黨團今也提出台鐵改革清單，包括台鐵局長人選、加強工程廠商與工地主任稽核、促進台鐵全面轉型等，呼籲新任交通部長王國材能夠落實台鐵改革。

邱臣遠指出，王國材上任交通部長第一件事應盤點基礎設施，要求具體研議鐵道局監管功能，確保軌道安全；同時要求交通部，將前瞻計畫鐵路立體化經費優先挪用為強化鐵路安全。

交通部先前承諾投資1200億元投資台鐵強化基礎建設，邱臣遠質疑該筆經費來源及預算分配那些基礎建設，是否包括道路安全施工及施工安全補強，交通部應該要具體說明清楚，並建議全面檢討異物入侵預警系統的設置列為優先辦理計畫。

對於台鐵改革方向，民眾黨立委張其祿說，台鐵既是基礎建設維運，也是負責營運鐵路的單位，造成高額負擔虧損，人力不足也沒有彈性，建議比照台北捷運研擬車路分離營運，由鐵道局扮演好監理角色。

行政院昨宣布新任交通部長及政務次長人事案，但台鐵局長仍懸缺，張其祿認為，台鐵沉苛導致沒有人想當局長，要求行政院、交通部盡快找尋適當人選擔任，負起台鐵改革的責任。

(中時 )