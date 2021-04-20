太平區永成里老舊社區及新建大樓密集，停車空間不足，違規停車及糾紛頻傳，立委何欣純、市議員張玉嬿分邀國有財產署、交通局合作，將利用國有土地在長億一街闢建20席汽車平面停車場，20日前往現勘，何欣純說，盼減輕當地龐大停車需求及交通壅塞。

永成里長曹永詩說，永成里人口密度是太平區第二高，寸土寸金，住戶密集，停車需求很高，民眾常因違規停車遭開罰單，甚至為了停車糾紛而鬧到里辦公室要求調解，因此向何立委陳情，盼在長億段國有閒置土地增設停車場。

何欣純表示，當地周邊道路狹窄多為兩線道，許多仍是老舊社區，停車空間不足，造成交通壅塞及違規停車問題，因應人口成長、車輛快速增加，她建議有效率利用國有土地作為停車場使用，讓民眾找停車位不再一位難求，提高生活品質。

張玉嬿也說，多次接獲民眾興建停車場的需求，經協調由交通局停管處向國產署申請闢建為平面停車場，周邊增設綠廊美化環境，提供周邊居民良好的停車環境，也不排除視停車需求，未來進一步提供智慧化和舒適便利的停車環境。

何欣純、張玉嬿廿日邀國產署中區分署長趙子賢、市府交通局停管處官員和里長曹永詩等人至現場會勘，發現該國有財產署土地約400坪，可立即規劃20席汽車停車場，預算120萬元，預計年底前可開發完成；另外其他土地有待進一步協調取得，將再視需求規劃增加停車位數量。

(中時 )