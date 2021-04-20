雲林科技大學法律教授楊智傑，去年遭媒體爆料隱瞞已婚身分，與上市公司林姓女主管交往，但楊反控林女用大陸網紅美照搭訕，再用抹黑等手段威脅交往，涉嫌強制、妨害名譽罪，台北地檢署調查後認為，已婚的楊男確曾和林女交往，20日依罪嫌不足，將林女不起訴。

楊男曾出版暢銷書《千萬別來念法律》，是知名學者，去年遭爆料隱瞞已婚身分，與某上市公司林姓女主管「Jenny」交往，曾向林討錢買百萬名車，事後林慘遭封鎖刪除，林向學校檢舉楊，校方卻以此事涉及私德為由冷處理。

楊當時聲明澄清，反控林女在臉書上冒用大陸網紅「付佳美同學」美照搭訕他，自稱是台灣上市公司法務主管，之後林邀他洽商擔任公司董事一事，他赴約後只看到自稱Jenny表姊的女士，後來該表姊陸續送禮、支付諮詢費用，他懷疑遭詐騙欲中斷往來，林女卻開始散發黑函，控告林女妨害自由、妨害名譽。

檢方依據楊、林2人LINE對話以老公老婆互稱，楊確實曾接受過林贈與150萬元現金，還曾麻煩警方協助護鈔，證明雙方確為男女交往關係。

檢方認為，楊或許因林女交往，面臨職場、家庭壓力，而感覺到遭威脅，但縱使楊感覺被騷擾，仍無具體證據證明林女涉及誹謗罪證，依法將林女不起訴。

(中時 )