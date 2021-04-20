新北市樹林區1戶人家前天半夜遭小偷入侵；男屋主察覺聲響後到陽台查看，沒想到遭小偷拿髮蠟噴臉、扳手攻擊，他事後好不容易制伏對方，暴怒之下揚言將對方丟下3樓，嚇得該小偷哭喊警察救人，警方事後到場逮捕；男屋主坦承曾想將對方推下樓，但想起許多案例為過度防衛反挨告，才臨時收手等警方到來。

該男主人在臉書社團「樹林人」發文表示，他日前在半夜聽到住家陽台有怪聲，開門查看後發現門下方的縫隙有雙腳穿著沒看過的球鞋，發現有1名陌生男子在陽台準備行竊；該小偷被發現後，先是朝他的臉噴灑不明液體，再用扳手攻擊，所幸最後他仍制服該小偷，將他壓制在陽台，甚至一度想將對方丟下3樓，最後擔心吃上官司而作罷。

該小偷則解釋行竊是因為沒錢，讓該男主人相當無奈；該男主人在陽台壓制對方約7分鐘後警方趕到、將其逮捕，而他則送醫驗傷，以利日後提告；他之後將受傷照片與當下壓制的影片公布在臉書，表示「其實這2週家裡外頭有點蛛絲馬跡，但也沒太在意，才沒有更好的防範，當下對方若直接拿刀捅我，可能就領便當了」，提醒民眾多注意。

據《三立新聞網》報導，該小偷當時噴灑的液體為髮膠，他當下被壓制時見對方情緒激動，很害怕真的被丟下樓，甚至一度大喊拜託警察快救他，警方事後依侵入住宅、竊盜未遂及傷害罪嫌，移送新北地檢署，檢方聲押獲准。許多網友也在臉書貼文留言，「太可怕了吧」、「原PO保護家人的勇氣可嘉」、「這種小通通常都會帶刀，你運氣很好」。

(中時新聞網)