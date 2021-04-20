台中市府環保局獲報，神岡、大雅交界河流出現泡沫廢水，為揪出污染源，環保局裝設「水盒子」水質感測器24小時監控，日前查獲2家金屬表面處理業非法排放廢水，將依違反《水污染防治法》各開罰18萬元及201萬6000元。中市環保局長陳宏益20日表示，業者不要使身試法，去年起已在高污染潛勢熱區共設30台「水盒子」，主動出擊。

陳宏益指出，稽查人員接獲舉發訊息後，抵達現場時污染事證常已消失，環保局化被動為主動，向環保署申請補助布設「水盒子」，在高污染潛勢熱區下游24小時即時監控河川水溫、溶氧、導電度及pH值，藉由水質監測數據趨勢圖掌握違法排放週期，在排放高峰期進入廠家稽查，及時採集放流水樣，取得違規事證有利告發處分。

環保局在今年3月接獲民眾報案，神岡、大雅交界河流出現泡沫廢水，經環保局裝設「水盒子」水質感測器24小時監控，經當場採集水樣化驗存證，成功查獲2家金屬表面處理業非法排放廢水。一家放流水水質pH值超標；另一家懸浮固體超標達20倍以上、化學需氧量超標達10倍、重金屬總鉻也超過放流水標準，依水質檢測結果及違規情節裁罰。

環保局表示，「水盒子」可掌握水色異常時段及水質變化狀況，經分析發現河流導電度異常，循線即可往上游追查，揪出汙染來源。中市自去年起於高污染潛勢熱區及死魚好發區，共布設30台「水盒子」水質感測器，並依據污染源特性滾動式更新佈設位置，透過雲端線上即時監控水質狀況、反應污染潛勢地區的水質，具有污染溯源及水質異常預警等功能。

環保局呼籲，旱季缺水期間河川基流量不足，且因無其他水源流入，一旦排放超標的放流水更易導致魚群死亡、水體水質惡化，提醒事業單位應妥善操作廢污水，降低生態影響。民眾若發現環境污染等公害情事，如死魚、水色異常或事業偷排廢水等情形，請撥打0800-066666免付費電話，或環保局報案專線04-23280380檢舉。

(中時 )