全家Fami霜淇淋再推出新口味搶市！繼上個月推出「糖炒栗子」霜淇淋引起討論話題，20日再宣布推出獨創茶感新口味「東方美人茶」霜淇淋，首度將台灣四大茗茶之一的東方美人茶，以霜淇淋的形式呈現，主打獨特熟果香和蜂蜜香氣，還搭配限量的珊瑚粉色餅皮，可望再掀一波霜淇淋熱潮！

霜淇淋是全家的重要戰略商品之一，2013年推出後成功掀起全台霜淇淋旋風。目前全家販售霜淇淋店舖穩定維持約1,500店，堪稱全台最大型的霜淇淋連鎖販賣據點，並持續推出新口味搶市，去年開始還餅皮上大玩創意配色，符合網路社群時代的消費趨勢：食物不僅好吃、也要好拍。

據全家統計，去年銷售前三名的霜淇淋口味都是特殊配色款，第一名是5月推出的澎湖仙人掌霜淇淋、第二名是7月推出的青森蘋果霜淇淋、第三名是8月推出的厚豆乳霜淇淋，餅皮顏色分別是綠色、蘋果色、黑色，皆有別於以往的霜淇淋餅皮，大膽配色跟霜淇淋呈現出強烈對比，在味覺、視覺同步助攻下，也推升全家去年全年霜淇淋業績年增近四成。

今年以來，全家Fami霜淇淋陸續推出草莓、起司塔、糖炒栗子口味，其中又以起司塔口味銷售最好，本月再推出全新東方美人茶口味。因應新品上市，全家表示，東方美人茶霜淇淋每支售價39元，4/20～4/22特別推出3日快閃優惠，在全家會員APP「隨買跨店取」購買可享2支59元，每日上午10點開賣，會員每日限購1組，兌換期限至5/31止。

(工商 )