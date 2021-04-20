新北市一名49歲季姓男子，19日上午搭乘特斯拉多元計程車到新店區找母親，未料季男未查看後方是否有來車，就瞬間打開車門，不僅讓後方的機車騎士，來不剎車直接撞上，機車側倒後，也撞到在一旁等候的季男母親，所幸騎士與季母送僅擦挫傷，送醫治療後無大礙。

特斯拉突開車門傷2人，駕駛與乘客恐都要吃罰單。（圖／翻攝畫面）

據了解，季男19日上午9時許，從台北市搭乘特斯拉多元計程車到新店找82歲的母親，23歲林姓駕駛到達目的地車子停下來，季男未查看後方有無來車，就瞬間打開車門，後方一名機車騎士剎車不及，直接撞上車門，機車倒地後還壓到在一旁等待季男的母親，季男一個疏忽，造成2人受傷。

警消人員獲報，緊急派救護車將騎士與季母，送往新店慈濟醫院救治，所幸2人身上僅多處擦挫傷，無生命危險。

季男事後指責林姓駕駛沒幫忙注意後方來車，氣得說要投訴林男，警方已將2人帶回製作筆錄，詳細肇責歸屬有待進一步調查釐清。

警方呼籲，民眾應視當下行車環境再決定開車門，若駕駛或乘客未依規定開關車門，可依《道路交通管理處罰條例》處駕駛1200-3600元的罰鍰，但若駕駛已善盡告知義務，則會處罰乘客

(中時新聞網)