美國媒體報導，20世紀末民主黨開明派代表人物、曾任美國總統卡特（Jimmy Carter）副手的孟代爾（Walter Mondale）今天辭世，享耆壽93歲。

美國新聞網站Axios引述家屬代表說法，孟代爾今天在明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）過世。孟代爾是史上最積極參與的副總統，在卡特掌政的白宮與民主黨控制的國會關係不佳時，孟代爾往往扮演關鍵橋樑。

路透社報導，卡特1977年至1981年的一任任期期間，孟代爾擔任參議員和副總統，致力公民權、消費者保障及農場與勞工利益。在柯林頓（Bill Clinton）總統1993年至1996年任期期間，擔任駐日本大使。

孟代爾在1984年獲得民主黨提名，挑戰4年前擊敗卡特、人氣相當高的現任總統雷根（Ronald Reagan），孟代爾選擇民主黨國會女議員費拉洛（Geraldine Ferraro）作競選搭檔，他也是美國第一位提名女性擔任競選搭檔的候選人。

然而這場選舉成為美國大選史上最嚴重的挫敗之一，孟代爾以懸殊差距敗給雷根，50州輸了49州，只拿下出生地明尼蘇達州與華盛頓特區。

在此之前，孟代爾在舊金山接受民主黨總統提名演說表示要增稅。他說：「在我第一個任期結束前，我會減少雷根高達2/3的預算赤字。」「讓我們來說實話吧，這一定得做，雷根會加稅，我也會。但他不會告訴你，但我剛說了。」

這番話無助孟代爾打贏選戰。儘管如此，多年後他表示不後悔。孟代爾在2004年告訴美國公共電視網（PBS）：「我感覺很好。我認為自己說了實話。」

在更早之前，孟代爾爭取民主黨總統候選人提名資格時，在黨內初選辯論上引用知名連鎖漢堡店的廣告詞質疑對手哈特（Gary Hart）的政見空洞，他問：「牛肉在哪裡？」不僅擊敗哈特，這句話也在政治圈流傳。（譯者：陳怡君/核稿：廖漢原）1100420

(中央社)