到了2021年，你想入手可摺疊螢幕手機（foldable phone）嗎？三星（Samsung）今年可能連袂推出兩款可摺疊螢幕手機的後續機種，分別是Z Fold 3以及Z Flip 2，在機身堅固性、性能、外觀上，都有所提升，令人頗為期待。

首先來談談看處理器。知名爆料者 Ice universe （@UniverseIce） 先前推文指出，Galaxy Z Fold 3的所有規格資訊中，處理器被列為最高機密。而如果僅是使用高通Snapdragon 888或是Exynos 2100處理器，他不明瞭這被稱為最高機密的原因。換句話說，最終使用的處理器應該是這兩款。對此，另一位爆料達人 Mauri QHD（@MauriQHD）則是指出，Z Fold 3不會採用三星晶片、也不會用上AMD與三星合作研發的訂製晶片，而會使用高通Snapdragon晶片。他沒有指出新機會採用哪一款高通晶片，但從Galaxy Z Fold 2採用高通Snapdragon 865+來看，今年的Z Fold 3應該有機會用上Snapragon 888+。

Among the various information of Galaxy Z Fold 3, the processor is called the Top secret. If it uses Snapdragon 888 or Exynos2100, I cannot understand that it will be called top secret. unless. . . — Ice universe (@UniverseIce) April 16, 2021

Fold 3



has a Snapdragon chip

not gonna have the 2100, or the AMDxExynos chip

from my source Hades, still 100% accurate 🤯 pic.twitter.com/GB2zMBUFkT — Mauri QHD (@MauriQHD) April 19, 2021

再來《SamMoblie》報導指出，三星先前申請了Armor Frame專利，有望為Galaxy Z Fold 3以及Z Flip 2帶來更堅固的中框，並有機會支援IP認證的防水防塵等級。先前三星所推出過得可折疊螢幕手機中，都沒有具備IP認證的防水防塵等級。

除了更強的處理器以及可能具備防水防塵認證之外，《SamMoblie》報導也曾指出Galaxy Z Fold 3至少會有黑色、綠色兩種款式；而Z Flip 2將會有淺紫色、綠色、黑色、米色等四種顏色；荷蘭媒體《GalaxyClub》則是指出除了上述4種顏色，Z Flip 2還會有灰色、身藍色、白色、粉紅色，換句話說總共有8種顏色。先前三星首度推出Z Flip之際共推出亮面黑色、紫色、金色款式，其中金色是韓國限定版本，不排除上述8種可能的機身顏色中，有部分是特定市場才會推出的款式。

三星Galaxy Z Flip 5G 與4G版本（黑、紫）對比。（黃慧雯攝）

最後，針對Galaxy Z Fold 3，爆料者 Ice universe 在微博爆料指出，內螢幕採用7.56吋、外螢幕是6.23吋，內螢幕將會首度採用屏下攝影鏡頭，內螢幕解析度與Fold 2一樣，採LTPO螢幕，支援120Hz螢幕更新率。會支援S Pen，但根據先前傳聞，Fold 3機身上不會預留S Pen插槽，因此可能需要與Galaxy S21 Ultra一樣透過保護殼來收納S Pen。

(科技)