交通部今舉行部長交接典禮，由政務次長王國材升任，同時宣布將加速台鐵改革，不過新官上任的同時，台鐵發生2起故障，其中一起為109次自強號列車因機械異常，全車旅客都須富岡站等待接駁，但該列車4天前才因煞車2度故障，登上新聞版面，令旅客質疑其「安全性」，對此，台鐵則表示，將全面停駛同型列車。

台鐵稍早通報，一早9時許，109次自強號於楊梅車站＝富岡車站間，發生機械異常事件（鬆韌不良），停靠富岡站處理，全部旅客都得在富岡車站等候2153次及113次換乘，往海線旅客須至新竹站後再換乘2521次。

109次自強號今早發生機械異常故障，許多旅客都在富岡站等待換乘。（圖／台鐵運轉分享訊息）

不少旅客稍早在臉書發文表示，「剛剛在中壢站就聞到燒焦味了」、「同一台車，幾天前就發生2度故障，今天直冒白煙，安全嗎？」、「我搭乘的109次自強號，目前冒煙，停在富岡站」、「何時變成蒸汽火車了？」、「是該送台鐵一包乖乖了」。

稍早台鐵發出部分延遲通知。（圖／翻攝自合鐵事故通報平台）

對此，台鐵則表示， EMU300型（109次車）為老舊車輛，車齡已逾30年，故障率較高，已列為優先汰換車輛，目前已即刻停止EMU300的運行，進行全面特檢，確認故障問題都獲得妥善解決後，再恢復上線運行。

事實上， 17日台鐵才通報109次自強號從基隆開往彰化，分別在新竹站及香山站故障，前後共延誤1小時，事後台鐵證實，因手煞車系統的「停留韌機」鬆韌不良，導致車輪咬死，經相關人員處理已恢復正常，但今又再度傳出故障，令民眾質疑其安全性。另外，今另一起故障為103次自強號，在汐止車站發生動力異常，造成車次延遲。

(中時新聞網)