台灣「第一名媛」孫芸芸以凍齡美貌著稱，42歲的她身為微風廣場董娘，經常現身活動或幫自家商品拍照宣傳，每每現身，都能感受到她越活越美麗，被許多關心時尚的女性奉為指標女神，而孫芸芸的美麗「後繼有人」，大女兒廖思惟今年已經20歲，完美遺傳了媽媽的女神基因，最近孫芸芸拍了幾張自拍照，廖思惟也照著穿搭模仿拍照，網友驚呼真的好像，母女倆的照片猶如複製貼上，而孫芸芸不像媽媽，而像是廖思惟的姊姊。

孫芸芸出身富貴之家，爸爸是台灣大哥大創辦人孫道存，她還有一對弟妹，妹妹孫瑩瑩同樣熱愛時尚，跟姊姊一樣是台灣社交圈名媛，而孫芸芸21歲就嫁給三僑實業董事長廖偉志之子廖鎮漢，給老公添了一對「好」字，她當初為了推廣微風廣場而經常參加時尚活動，逆齡美貌讓人驚豔，孫芸芸成了時尚圈、社交圈及媒體的寵兒，之後更走出公司，受邀為品牌廣告代言，成為家喻戶曉的人物。

孫芸芸(右)自拍，被女兒廖思惟認成自己。(取材自廖思惟IG、孫芸芸IG)

外型凍齡的孫芸芸，心態也很年輕，喜歡經營社群，很積極拍攝美照，跟粉絲分享生活點滴，近日她在IG貼出自拍照，照片中孫芸芸穿著深藍色大學T款式寬鬆毛衣，一頭長捲髮則用同色系髮圈隨興綁成公主頭，一下俏皮用袖子遮臉，一下拖住額頭展顯慵懶姿態，乍看宛若少女般，比平時又更年輕了一些。

廖思惟模仿媽媽的穿搭、姿勢趴照，母女倆猶如複製貼上。(取材自廖思惟IG、孫芸芸IG)

這系列照片，釣出女兒廖思惟留言：「我以為是我」，結果親友跟網友們也說猛一看以為是她，廖思惟玩心大起，隨即仿照媽媽的穿搭以及髮型，用差不多的pose拍了自拍照，跟孫芸芸猶如複製貼上相像，唯一不同的，是廖思惟吐槽媽媽：「妳每次拍照都不笑」，能跟媽媽這樣開玩笑，足見母女的好感情。

(中時新聞網)