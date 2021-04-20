默克旗下特用材料事業體於今年正式更名為「電子科技」事業體後更聚焦於電子產業的發展，此次以嶄新形象參與Touch Taiwan智慧顯示展覽會，展出重點聚焦於新型顯示材料完整解決方案，並帶來液晶顯示器跨界應用，以及實現未來智慧生活型態。默克電子科技事業體顯示器解決方案全球負責人邁克·赫克邁爾博士（Michael Heckmeier）表示，顯示器是人類與資訊之間重要的介面，因此在數位化時代中扮演著關鍵角色。在默克電子科技事業體，我們發展次世代顯示器材料和解決方案，讓電子裝置與人類產生連結，並提升互動體驗。我們希望能與客戶攜手合作，一起推動電子科技產業的蓬勃發展。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，作為材料的專家，默克始終致力於推動材料創新並發掘跨界應用。台灣是全球顯示器重鎮，我們期待與客戶共同發展具獨特性的未來顯示器，以鞏固客戶的技術領導地位。然而我們的視野不僅於此，我們洞悉未來趨勢，並與客戶探討結合材料技術與跨界應用，共同擘劃出未來智慧場域新契機。

後疫情時代對IT產品需求的高漲，加上近年電競風潮的興起等趨勢，帶動了新型顯示器技術的加速發展。其中，高解析度、高對比、廣色域、可撓式OLED、Micro LED等技術預期將持續主導未來顯示器技術趨勢。默克超前佈署，針對新型顯示器各功能層所需之材料帶來完整解決方案，包括OLED／Micro LED材料、低介電常數的薄膜封裝、適合OLED的低溫觸控絕緣塗層、噴墨配方的量子點色彩轉換層、可撓性的耐磨保護層等材料，期待能帶來更高色飽、高解析度、具價格競爭力等高端顯示器產品。

相較於LCD及OLED透明顯示器，Micro LED透明顯示器具有更高的穿透率及亮度，可更好的滿足應用上對於穿透率不足或因相素亮度不夠導致顯示效果不佳的問題。然而透明顯示器在某些場域的顯示效果仍有待提升。結合堆疊液晶智慧窗與Micro LED透明顯示器，將有助於提升顯示效果，讓Micro LED透明顯示器的應用範圍更不受場域與光線的限制，未來能應用在電視、公共顯示器（PID）產品以及更多創新領域。默克與錼創顯示科技獨家合作，在現場展出應用實品，讓觀展者實際體驗嶄新的視覺感受。今年默克在超越顯示器跨界應用也有所突破，在液晶智慧窗方面，強調隱私保護的eyrise i350液晶材料和主打節能效益的光能控制智慧窗eyrise s350均成功商品化。本次特別展出eyrise i350隱私玻璃，該產品採用了默克的licrivision液晶技術，將特殊液晶材料注入於兩片透明導電膜的玻璃之間，當受到電壓驅動時，液晶的方向會在一秒鐘內從隨機位置移動為整齊排序，因此光線能穿透，使窗戶呈現透明狀態。而當無電壓驅動時，因為光線散射，玻璃可以從透明狀態切換到不透明狀態，根據需要提供完全的即時隱私。eyrise i350隱私玻璃有別於傳統技術，在透明態能達到無死角的清晰度與透明度，讓消費者在各視角皆能享有最自然的視覺通透性，領先於智慧玻璃市場上並獨樹一幟。

另外，默克今年也正式推出智慧天線licriOn液晶材料。智慧天線僅一個面板尺寸，其波束能以電子操控引導到所需的方向，無需重新調整天線位置，使用licriOn液晶材料可以在分子層進行排列切換，並以精確和高效能的方式幫助波束轉向。液晶材料的使用有助於天線指向性、大幅縮減天線體積，以達到更容易維護、運送與設計的特性，未來將可取代體型較大的衛星碟型天線，並有助偏遠地區數據的傳輸。今年默克也首次在Touch Taiwan展出智慧天線。

(工商 )