台南市退休警察莫伯強上月13日利用中華職棒台南開幕戰時，前往台南棒球場準備向蔡英文總統陳情，但因事關總統的維安，被警方勸阻。事後，莫男遭員警拉扯受傷為由，提告市警局長方仰寧、警六分局長陳錦文等人涉嫌傷害及妨害自由。台南地檢署20日首度傳喚莫男出庭應訊時，陳錦文也到場澄清，指警方依法行政，但沒有逮捕或移送莫男。

今天上午10點45分，莫伯強在數名退警的陪同下抵達南檢出庭。莫伯強表示，憲法保障人民表達意見的自由，他有事情要向蔡總統陳情，卻被維安員警攔阻，導致褲子被扯破，還重心不穩摔倒手腳受傷，因此控告長方仰寧、陳錦文等7名員警涉嫌傷害及妨害自由。

陳錦文則解釋說，當天事發後，警方並沒有逮捕莫男，也沒有對莫男提告，但因莫男遞狀控告員警，南檢才傳喚莫男出庭了解案情，並沒有像網路PO文指莫男「以被告身分」出庭，希望不要誣衊警方。

警六分局更強調，當天莫男陳情時，警方均以柔性處理方式，像是引薦永和警衛室組長接見、轉交陳情書等，協助他依法表達訴求。

(中時 )