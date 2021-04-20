新北市今年10月16日將舉辦全國運動會，首創比照亞奧運、世大運等級，把賽事當品牌開發系列商品，打造全運會快時尚，上架亞洲第一手創展會平台Pop Up Asia，今(20日)天上午並辦理首波商品預購發表會，新北市副市長劉和然宣告網路商店開賣，更加碼推出首波商品優惠5件套組破盤價1100元限量20組。

新北市副市長劉和然今天參加全運會首波商品預購發表會。 吳志雲攝影

劉和然表示，新北舉辦全國運動會力求創新突破，首創把全運會賽事當品牌開發系列商品，比照亞奧運、世大運等級，帶動全民參與，設計融入時尚潮流元素，打造賽會專屬商品，更上架亞洲第一手創展會平台Pop Up Asia，希望透過市場機制流通擴大全民參與，延燒賽事的討論度與關注度，打造全運會快時尚。

劉和然並表示，侯市長要求這次全運會要辦好，因此在同仁的細心規劃下，新北市這次舉辦的全運會不僅是運動賽事而已，也是一項非常時尚的活動，就像T恤上「隨時上場」四個字，也代表了新北市的超前部署，因為唯有平日充分的準備才能隨時上場。

今天的商品發表會，由「模仿鬼才」無尊以女王頭造型趣味開場，4位新北代表隊金牌選手謝佳翰、陳彩娟、卓承齊、杜禕依姿等4人帥氣穿搭各式商品走秀，並介紹日常機能材質，還有田徑場上全國紀錄保持人，撐竿跳項目謝佳翰、女子七項全能陳彩娟來展示休閒穿搭，透過穿戴介紹全運會周邊商品，從常見polo衫、帽T、黑白T、運動毛巾、魔術頭巾，到兼具實用與時尚的托特包，獨家專利的三用RoBag捲捲背包，還有日常小物棒球帽、造型卡套等。

體育處表示，即日起全面商品線上預購開賣，特別與亞洲第一手創展會平台Pop Up Asia合作，這個平台的核心概念即是讓喜歡的事變成生活，呼應運動即生活的精神，更透過商品傳遞一種態度。

副市長劉和然為號召更多人用實際購買行動支持運動的精神，最後加碼送出大優惠，親自揭開5件組驚喜價，包括好評爆棚的時尚透明感托特包、涼感魔術頭巾、棒球帽、雙層毛巾、紀念卡套等，總共原價2,579元，現在只要1,100元，限量20組，將透過社群取得搶標資格，網路活動即日起至4月30日止，詳細內容請鎖定FB【110年全國運動會在新北】粉絲專業，更多系列商品陸續推出，請持續關注110全運會商品線上商店：https://www.popupasiastore.com/categories/newtapeicity2021

新北市金牌選手分別帥氣穿搭走秀來介紹周邊商品。 吳志雲攝影

新北市金牌選手分別帥氣穿搭走秀來介紹周邊商品。 吳志雲攝影

新北市金牌選手分別帥氣穿搭走秀來介紹周邊商品。 吳志雲攝影

新北市金牌選手分別帥氣穿搭走秀來介紹周邊商品。 吳志雲攝影

(中時新聞網)