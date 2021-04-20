中華戶外探險協會」6月19日、20日特別舉辦「戶外活動安全教育與技能研習營」。（柯宗緯翻攝）

中華戶外探險協會」6月19日、20日特別舉辦「戶外活動安全教育與技能研習營」。（柯宗緯翻攝）

高雄柴山祕境正夯，但近年來屢爆救難事件。對此，「中華戶外探險協會」6月19日、20日特別舉辦「戶外活動安全教育與技能研習營」，培養民眾建立基礎自救、救人能力，降低戶外運動風險。

中華戶外探險協會理事長宋汝夔指出，政府若能對大眾推廣防災、自救技能、戶外探險相關技術、災地搜索與基本繩索架設專業課程，不但可讓民眾多接觸戶外活動，還可學習城市或戶外危機處理自救技術，以備不時之需。

宋汝夔強調，近期因疫情影響，許多民眾開始接觸戶外探險活動，喜歡戶外活動是很好的事，不過，必須使用適合的裝備與考量自我體能狀況，當然，健行服裝（鞋）、行動糧、背包、手機離線地圖、登山杖、手機、哨子、照明設備及水也是不可或缺，最重要的是，無論新手或經驗豐富的老手，以求安全為重，盡量不要自行單獨從事戶外探險活動。

據悉，台灣不少戶外防災教育推廣單位及民間自組特搜單位，平時均有相關課程訓練，簡單易學，操作扎實，內容豐富；包含特種地形傷患搬運、多種簡易式擔架製作、GPS日夜間山地越野定位搜尋、峭壁多人重裝攀登、夜間特種攀爬、高空突擊吊橋製作、布魯式攀登技法、高空繩索系統轉換。

另外也包含無光線快速整裝、水域橫渡、繩索機動下降、捕獸陷阱製作、建物倒塌搜索、救災服裝使用認知、照明器具保養、探勘情蒐技術、個人及傷患急救應變認知、快速個人野營架設、繩結應用技術、山區動植物認知、刀斧運用、野炊烹飪技能、多種地行通過、困難地形重裝縱走、災地住屋搭建、裝備認知保養及團隊經驗分享。

宋汝夔表示，希望藉由戶外活動研習課程的訓練，能有效建立正確的自救觀念，提升各項戶外探險知識與熟練各項山野技能，進而減少戶外活動傷害的發生。

「戶外活動安全教育與技能研習營」6月19日至6月20日授課，共兩天，共計18小時。室內基礎課程在鼓山區的壽山國中。室外現地課程：於高雄山域環境進行授課。參加研習資格對象：16歲以上、70 歲以下身心健康，對戶外探險有興趣者參訓，招收名額：50 名，額滿為止。

通訊報名請洽，【藍波山野技能工作社】宋德威報名LINE ID：stw0629。報名日期：即日起至6月13日止。 兩天研習檢定費用：早鳥優惠即日起至5月13日，每人1800元。一般民眾費用5月14日至6月13日每人：2600元。（以上費用包含講師、教練、場地、行政、保險、午餐、完成證書、紀念品等費用）

(中時 )