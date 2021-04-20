今年將滿70歲的資深藝人恬娃，年紀越大桃花越多，曾有一段婚姻的她，晚年積極認識新對象，去年交了武器很大的猛男男友，分開後又另結小30歲鮮肉，想不到戀情再度夭折，原來她發現自己似乎被當搖錢樹，決定忍痛分手。

恬娃去年8月喜滋滋的透露交了小20歲男友，稱對方長得很像辛龍，是科學園區的工程師，雙方床事相當契合，曾誇男友的武器尺寸很勇猛， 見面4次有2次直接殺進摩鐵「一路X下去」讓她1夜高潮3次。不到半年後戀情告吹，再度交到小30歲的廚師男友，激賞對方非常溫柔，體力也很不錯，讓她頗滿意。

未料公開戀情4個月，恬娃再度恢復單身，根據《自由電子報》報導，她發現男友開始討衣服、包包，似乎把自己當提款機，只好忍痛提分開；為了療癒情傷，到廣播電台主持賣藥節目賺錢。不過，恬娃沒有放棄繼續追尋愛情，曾在臉書發文許願：「恬娃禱告真命天子出現喔」，仍一心一意想要找到依靠。

回顧恬娃的戀愛史，20幾歲放下起飛的演藝事業，選擇結婚生子，想不到前夫把她十幾年賺來的錢都賠光，離婚後帶著獨生女過活，經濟狀況陷入困境，根據《鏡週刊》報導，恬娃接受被富商包養，只要男方出差或到台北都會去陪他，大老婆也知道恬娃的存在。恬娃感慨，當元配時拚命付出，結果當小三反而是人生最快樂的時光。而這名富商已和正宮回鄉下，彼此斷了聯繫。

(中時新聞網)