台中市西屯區一處租屋處，19日清晨發生一對48歲童姓雙胞胎姊妹疑墜樓憾事，檢警調查發現，兩人租屋大門上鎖，只有窗戶打開，判斷應無外力介入，全案相驗後認定死因無可疑；友人感慨雙胞胎姊妹感情好，竟然會同年同月同日生，同年同月同日死，家人盼她們在另個世界繼續相伴姊妹情。

據了解，雙胞胎姊妹未婚，兩人本來從事清潔員工作，但近來妹妹辭職，家人關心兩名女兒，對多年來有情緒困擾問題常開導，一周前她們才剛從龍井搬到西屯區租屋，並向房東說要租10天，沒想到才租7天就發生不幸。

雙胞胎姊妹友人透露，因兩人未婚，及父母年事已高，可能不想成為家人的負擔，加上多年來的情緒困擾壓力，可能才選擇走上絕路。

昨天清晨，童姓雙胞胎疑從五樓墜落在租屋處的馬路上，消防隊獲報到場搶救，發現兩人已有明顯創傷，童父一次失去兩名女兒，心裡哀痛不已，只希望她們到另一個世界有伴，繼續互相照顧。

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