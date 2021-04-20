台鐵太魯閣號重大事故導致交通部長林佳龍請辭下台，政務次長王國材扶正，20日上午9點半在交通部舉行交接典禮，由行政院秘書長李孟諺監交。卸任的林佳龍一派輕鬆，還以一首歌〈你是我的兄弟〉的歌詞和王國材互勉，期待台灣交通國家隊在新隊長帶領下，愈來愈好。

李孟諺致詞時細數林佳龍過去2年3個月政績，稱讚林佳龍劍及履及、處事明快、親力親為、化危機為轉機。像剛就任時發生UBER爭議，有大規模示威遊行，林佳龍當機立斷，創下全世界首例，讓UBER納入體系；之後又經歷華航機師、長榮空服員罷工，南方澳斷橋、陸客不來等；新冠肺炎期間，交通部也扮演重要角色，包括防疫計程車、防疫旅館等措施，並補助旅行業。這次太魯閣號事件，林佳龍第一時間進入現場善後，令人感佩；他負起政治責任，也有許多慰留聲浪，期待未來林佳龍在民間也能發揮影響力。

李孟諺說，大家對新任部長王國材都非常熟悉，稱他鋼鐵工具人，其實他更是交通達人，不管是民間交通領域顧問公司、高雄市政府、交通部次長等，對陸海空、觀光等各領域都投入深入，「由他擔任交通部長，深慶得人。」王國材過去交通部次長期間處理相當多事務，UBER事件開了大大小小50次會議，讓UBER納入管理系統；華航機師罷工7天期間，王國材還開過「紅眼協商」，身段柔軟，讓事件順利落幕。

李孟諺說，值得一提的是，王國材交通領域學養俱佳，2018年榮獲智慧運輸世界大會ITS「名人堂終身成就獎」，這是交通界媲美奧斯卡獎，也是台灣唯二獲獎者（註：另一位是2013年時任行政院副院長的毛治國）。

沒打領帶的林佳龍一派輕鬆，致詞時笑說，本來以為昨天惜別會後就不用穿西裝，領帶都收起來，昨天也已經脫下印有「交通部長林佳龍」的外套。

林佳龍表示，他想起一首歌〈你是我的兄弟〉的歌詞：「朋友有緣才會來做堆，你來拱我我來拱你，咱是上知己，可比親兄弟；咱是上知己，無分我亦你；咱若有代誌，互相來扶持，因為你是我的兄弟」，千言萬語，就是四個字「祝福支持」，期待台灣交通國家隊在新隊長王國材的帶領下，台灣交通會愈來愈好。

(旺報 )