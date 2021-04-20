來到4月下旬，為了迎接隨之而來的夏季，許多人已經開始物色新的保養品來因應肌膚需求的改變。長時間配戴口罩，不少人感覺肌膚類型悄悄出現變化，平常不易出油的中性或乾性肌膚，也可能會出現毛孔相關的肌膚問題，如何在夏日口罩新日常下好好穩定肌膚，成了許多人的夏日優先保養課題。

日本保養品牌TUNEMAKERS今年來台後，短時間內獲得許多消費者喜愛，針對原液保養、單純高效的討論及好評不斷，針對夏日保養需求及後疫情口罩新日常生活的最佳穩膚對策，特別推薦日本回購率極高的「甘草草本舒緩系列」，以單純高效的甘草原液成分為主，搭配精純薏仁萃取與神經醯胺衍生物，減低肌膚負擔，排除致敏因素，透過早晚保養，保持健康肌膚的最佳狀態，即使敏感肌也能每日安心使用，草本全方位調理毛孔，炎夏依然展現細緻膚況。

TUNEMAKERS甘草草本舒緩系列在日本回購率極高，適合在台灣炎熱的夏季使用。（邱映慈攝）

保養專家凱文老師也是「甘草草本舒緩系列」的愛用者，分享甘草是歐洲中世紀以來重要芳香草本成分，外敷內用都有不少記載，在中醫漢方也很常見，TUNEMAKERS的草本調理系列特別選用甘草原液為主要成分，達到高效穩膚、溫和調理、修護肌膚屏障的保養效果。為了讓夏日穩膚事半功倍，凱文老師建議在臉部清潔後、使用甘草草本調理系列前，先以化妝棉沾取AHA原液對策水輕柔擦拭臉部，可溫和清潔肌膚角質、促進代謝，細緻毛孔、油水平衡，接著使用甘草草本舒緩系列的調理水、調理原液、調理乳，全面舒緩肌膚，幫助穩定毛孔問題。

保養專家凱文老師傳授全新夏日穩膚對策。（圖／品牌提供）

凱文老師建議保養第一步先以化妝棉沾取AHA原液對策水輕柔擦拭臉部。（邱映慈攝）

凱文老師進一步說明，口罩生活一年下來，「分時保養」的新觀念將是熱門趨勢，即使偏乾性肌膚，早上出門也建議選用具穩膚控油、避免因長時間配戴口罩而高溫出汗導致毛孔粗大、粉刺生成的保養單品；晚上睡前則因身處冷氣房，建議選用加強保濕或改善白天日曬可能生成的斑點的保養單品，凱文老師分享：「TUNEMAKERS是無負擔且最高效的保養選擇，在價格上與成分上，早晚兩套不同保養品分時選用，輕鬆高效，適合所有膚質使用。」

甘草草本舒緩調理原液可局部塗抹於痘痘上精準保養，敏感肌也適用。（邱映慈攝）

原液甘草草本舒緩調理乳可舒緩肌膚，深度潤澤，防止肌膚粗糙。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得TUNEMAKERS原液甘草草本舒緩調理乳*1

★公佈時間 ｜ 2021/4/29

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)