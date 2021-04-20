桃園市長鄭文燦共頒發165獎項，感謝農友長年來的辛勤、辛勞。（姜霏攝）

桃園市各傑出農友、績優單位20日舉辦農民節慶祝大會，桃園市長鄭文燦也親臨現場頒獎給獲獎的農友與單位，總共表揚165項推展農業有功獎項，鄭文燦大讚農友們傑出的表現，不論是茶葉、稻米表現都相當優秀，也感謝農友們的辛勤付出，同時與現場農民一同期許今年農事順利。

桃園市在各項全國農業競賽中屢創佳績，觀音區農會、龜山區農會及大園區農會皆榮獲全國第14屆農金獎獎項，代表農會有良好的風險控管及績效表現，並且在農業推廣上，另桃園市農會榮獲農委會第一屆幸福農村金推獎，展現桃園市於農業推廣工作的優異成果。

今年桃園市農民吳成富，獲選第32屆全國十大神農之一，在茶葉產業方面，榮獲全國優質東方美人茶評鑑頭等獎、全國部分發酵茶製茶技術競賽條形組季軍等諸多獎項。在稻米產業方面，台灣稻米達人冠軍賽新屋區農友蘇柏嘉及楊梅區農友葉時帖雙雙入圍，新屋區農會更是一舉入圍多項獎項，顯示桃園產出的農業產品品質備受各界肯定。

鄭文燦表示，桃園市府會持續推廣休閒農業，結合農業與觀光的模式，將產值發揮到最大化，支持農會、照顧農民、發展農業的責任，提供各方面的協助，在預算編列上也給予最大的支持，減輕農民的負擔，落實建構綠色農業生態城市，讓桃園出產的農特產品更加優質，民眾食用可以更安心，打造出全國人民安心的農產品品牌。

(中時 )