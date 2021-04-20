因新冠肺炎疫情導致航班減少，以及受到燃油成本上漲影響，聯合航空（United Airlines）第一季經調整後淨損高達24億美元，超出市場預期，並為連續第5季虧損，受此影響，聯航周一盤後股價下跌逾2%。

聯航首季平均燃油成本較上季大增近30%，達到每加侖1.74美元，而戴客量則去年同期下滑52%。該公司預估第二季燃油成本將再增加5%。

聯航第一季營收較2020年同期減少近60%，為32.2億美元，不如市場預期的32.6億美元。與2019年同期相比，第一季營收下滑66%。

第一季經調整後淨損約為24億美元，超出市場預估的虧損約22.3億美元。經調整後每股虧損為7.50美元，超出市場預估的每股虧損7.08美元。

但該航空公司仍預期今年晚些時候將重拾獲利，並表示隨著出行意願升高，部分削減的量能可能恢復，預估第二季運量應可達到2019年水準的45%。執行長Scott Kirby在聲明中表示，聯航現在已經看到「通往獲利的康莊大道」。

其同業達美航空此前也指出燃油成本上漲是導致季度虧損的原因之一，而在新冠肺炎疫苖快速普及可望促進航空旅行的預期下，達美航空也將希望寄託在今年晚些時候的獲利能力。

(時報資訊)