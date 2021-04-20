黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年多婚變頻傳，2人從一開始積極闢謠婚變，到後來悄聲無息，婚姻狀態讓外界霧裡看花，前陣子又傳出消息，指稱夫妻倆早已分居2年，Angelababy還低價拋售2人的豪宅，讓婚變傳聞再度傳得沸沸揚揚，然而日前有網友目擊一家三口同框畫面，間接打破謠言。

陸媒直擊，今日黃曉明和Angelababy帶兒子小海綿到醫院看病，一家三口難得合體，看診結束後，Angelababy抱著小海綿，黃曉明則緊跟在後，不時伸手撫摸兒子的頭，幫忙整理頭髮，之後才護送妻兒上車，自己再搭另一輛車獨自離去，讓網友認為這是靠行動打破婚變傳聞。

網友紛紛留言祝福，「baby力氣真大啊，我兒子四歲的時候我已經抱不動了」、「幸福的一家三口！希望黃曉明和Angelababy一直幸福下去」、「一家三口看起來挺和諧的，不管外人怎麼說，做好自己就行了」，然而還是有人質疑，「為啥不一起坐同一輛車回家」、「最後摸小海綿的動作，黃曉明好像小心繞開baby」。

黃曉明一家三口難得同框。(圖/翻攝自微博)

事實上，日前Angelababy才被目擊疑似和黃曉明隔空穿情侶裝，當時她現身上海虹橋機場，她身穿一件黑色外套，搭上寬鬆大學T，黃曉明也曾穿過這2樣單品，此舉也被認為是破除謠言。

(中時新聞網)