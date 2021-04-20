中華開發文教基金會「我們班的小飛象：小天份大未來」計畫即日起徵件，接受全國學校老師或社工推薦對美術、音樂、舞蹈、體育或其他技能有顯著學習興趣與優勢潛力，卻因經濟因素無法圓夢的國中、國小學童申請培育獎助金，每一個獲基金會評核通過的申請案，個人最高可獲新台幣12萬元、團體最高新台幣20萬元的習藝獎助金。

中華開發「小飛象計畫」源自天生有一對大如翅膀耳朵的卡通人物，雖然在團體中飽受嘲笑排擠，但最終以努力展現潛能展翅高飛的故事。中華開發文教基金會表示，小飛象計畫的目標，就是要透過熱心的學校老師或社工擔任『伯樂』的角色，發掘孩子們的潛力，期望在老師們妥善的培育規劃及中華開發的資源挹注後，讓孩子能踏實築夢，成為多元社會的人才。

來自彰化，目前就讀台北市至善國中的網球選手黃政閔於2019年由班級導師的推薦加入「小飛象計畫」，短短一年即獲得全國青少年男子14歲級男子排名第7的好成績。教練巫宏榮指出：「因為企業的資源，讓像政閔這樣有網球天賦條件的孩子可以心無旁鶩地展現學習自信心，對未來的成長跟進步非常值得期待。」黃政閔媽媽則表示：「小飛象獎助計畫除了幫助家裡的經濟，對孩子也是莫大的肯定跟鼓勵」。

開發金控長期以「教育是最有價值的投資」推展各項公益政策，透過中華開發文教基金會推展「我們班的小飛象」計畫，長期幫助具有技藝潛力，但資源不足的國中、小學童踏實築夢。中華開發「我們班的小飛象：小天份大未來」計畫，徵求有心的師長與社工，幫有潛力的孩子爭取一個創造未來的機會。

(工商 )