美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於當地時間19日表示，美國在發展再生能源方面落後於中國，若無法引領再生能源革命，很難想像美國能贏得與中國的長期戰略競爭。

香港經濟日報引述布林肯指出，中國目前是太陽能電板、風力渦輪、電池與電動汽車的世界最大製造與出口國，且擁有全球三分之一的再生能源專利。美國落居其後，若無法迎頭趕上，將錯失良機，無法形塑反應美國利益與價值的全球氣候未來，美國人民也會失去工作機會。

布林肯直言，全球正落後於6年前巴黎氣候協定所定的目標，如今美國目標明確，需要將全球暖化控制在攝氏1.5度之內，以避免災難。

據統計，自然災害在2020年造成美國損失約1,000億美元，暴雨、大旱與極端氣候，讓越來越多人流離失所，氣候危機的代價不成比例地落在無法負擔的族群身上，低收入與非裔社群面臨沉重打擊。

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