櫃買中心20日表示，群利科技（7558）在20日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，群利科技成立於2009年10月間，主要經營業務是GPS專業自行車碼表、GPS裝備周邊配件、ODM等，送件時資本額為1億8,124萬元。

群利科技2020年業績，營收3億1,416萬元，稅前盈餘1,107萬元，稅後盈餘1,112萬元，每股盈餘0.61元。

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(工商 )

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