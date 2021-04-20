群利科技20日申請登錄興櫃股票 12:222021/04/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，群利科技（7558）在20日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，群利科技成立於2009年10月間，主要經營業務是GPS專業自行車碼表、GPS裝備周邊配件、ODM等，送件時資本額為1億8,124萬元。 群利科技2020年業績，營收3億1,416萬元，稅前盈餘1,107萬元，稅後盈餘1,112萬元，每股盈餘0.61元。 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 中歐班列今年首季開行刷新紀錄 (工商 ) #群利科技 #興櫃 #櫃買中心 #GPS #產業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆海科探索館改收費 市民轟食言 04:102021/04/20 地方新聞 北市建議 囤房稅應同步改革 09:292021/04/20 區域情報-台北 高雄體感遊戲「臺灣妖果」 上架日本任天堂 10:322021/04/20 財經 報稅攻略系列五之一－二大亮點 五項新眉角 04:102021/04/20 財經要聞 《櫃買市場》瑞基開放融資券交易 彬台、歐買尬預收款券 09:272021/04/20 財經 長榮市值躋身台股20大 04:102021/04/20 財經要聞 雲科大教授被爆不倫戀反控遭威脅 檢認定2人曾交往 11:562021/04/20 社會 專家傳真－21世紀頂尖專利人士 04:102021/04/20 專題周報 紅單交易 新竹地區占比最高 04:102021/04/20 金融．稅務 台灣大myfone行創獎徵件 04:102021/04/20 時尚消費 工信部長：推進製造強國建設 04:102021/04/20 全球財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 台廠首家 東元將生產離岸風電發電機 - 財經焦點 - 中國時報 央行放手 新台幣勁升1.36角 - 財經要聞 - 工商時報 DRAM合約價 Q2漲更凶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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