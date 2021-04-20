桃園市觀音區一名19歲的黎姓越南籍女子，19日晚間哭著跑進大園警分局新坡派出所報案，稱她將剛買的運動鞋放在一處騎樓下，但忘了正確的放置地點，四處遍尋不著，請警方幫忙協尋。警方獲報後依據黎女描述的大概位置，向附近居民及店家打聽，沒多久就順利找到黎女的鞋子。

警方表示，黎女於19日晚間在中壢區買了2箱(共10雙)運動鞋，之後搭公車返回觀音區的住處，下車時黎女為了到附近的超市購物，於是將2箱物品暫時放在一處騎樓下，但黎女買完東西後就直接回家，忘了將鞋子帶走。

黎女返家後想起運動鞋沒有拿，急忙返回現場尋找，但她對環境不熟悉且中文不好，不記得物品的正確放置地點，也不知道該怎麼向人詢問，此時黎女剛好看見派出所就在對面，便眼眶泛淚向警方求助。

警方隨即請了通譯來協助溝通，並依據黎女描述的大概位置，向附近居民及店家打聽，最後問到一間眼鏡行，該店老闆表示他在店前發現2箱貨物，但等了一會都沒人來拿，為避免影響門面，便先將物品移至店內，打算下班後再送至派出所。

警方將物品帶返所後通知黎女前來確認，黎女不斷向員警道謝，表示運動鞋總價值約2千元，是她省吃儉用存錢才買下的，幸好有員警積極協尋，才讓鞋子能夠失而復得，非常感謝警方的幫忙。

(中時 )