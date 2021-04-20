太扯了！一名女網友與老公結婚15年，但兩人自從生下第一胎後，夫妻關係就從情人秒變成室友，老公還告訴他，大家都是這樣，生了小孩就以孩子為重，但後來懷上二胎的經歷實在太離奇，加上她主動求歡，對方不僅草草了事，還斥責她滿腦子都是這些東西，讓她既失望又難堪，直呼自己真的後悔了，引發網友討論。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，與丈夫結婚15年，因為她都有工作賺錢，因此婆家要求她負擔一半的房貸、裝潢費和生活費用，讓她常覺得自己是「分母老婆」，這些年雖然很不開心，但也不曾想過離婚，直到最近她才意識到自己浪費很多青春在不對的人身上。

女網友表示，兩人剛結婚時還算甜蜜，但第1個孩子出生後就再也沒有性生活，加上老公認為與孩子睡會讓小孩更有安全感，因此晚上兩人怕吵醒孩子啥都不能做，白天小孩去上學，老公也要忙工作。即便她逮住機會主動求歡，對方卻說大家都是這樣照顧小孩的，生完小孩以小孩為重，誰還有空管那種事？讓她覺得自己被老公當成室友。

最扯的是，女網友透露懷上第二個小孩的過程，竟是「老公把自己的精液交給我倒進去我裡面」，結果竟然就這樣懷上了。接下來的10多年，她天天忙工作和照顧家人，根本沒時間多想，卻沒想到「年輕時的不在意，如今竟變成自己最後悔的事情。」

女網友透露，她最近常覺得空虛寂寞，想被人關心、被人擁抱親吻，而孩子們去年起周末會去上課1個多小時，她再度把握機會向老公求歡，無奈對方不是草草了事，就是找藉口蒙混過去。這樣「慾求不滿」的狀況終讓兩人爆發爭吵，老公斥責她滿腦子都只想做，從未顧慮過他的心情和感受，讓原PO感到失望又難堪。

女網友說，她深知自己青春不再，吸引力也不大，離了婚恐怕也沒機會再婚，但現在的她真的很痛苦，不知道是否更年期結束，她就會釋懷、不需要性愛了，但現在真的很難忍下去。

貼文引起網友討論，「如果離婚是種解脫那就去做吧，讓自己更有自信與魅力，我相信一定有機會遇到適合你的對象」、「第二個小孩太扯了」、「離婚吧！現在應該要去追尋你的自由，有自由的女人才會變漂亮，人生很短剩下的時間你不用活在悔恨裡，世界那麼大，不缺那麼一個男人，真心覺得你是被騙婚了，希望你未來日子勇敢且快樂」。

不少人也建議可以進行婚姻諮詢，如果還想繼續維持這段婚姻，感覺可以嘗試看看與另一半溝通，不過，也有網友認為，性生活是感情中很重要的一環，因此質疑「無性的婚姻生活」真的可以算是完整嗎？

(中時新聞網)