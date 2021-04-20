鄭明典表示，根據各國模式模擬，舒力基颱風的路徑是真的會轉彎，不會來台。(翻攝自 鄭明典臉書)

強颱舒力基目前位在菲律賓呂宋島東方向西北前進，預估路徑在要靠近台灣時，將大轉彎向東逐漸遠去，無法紓解中南部旱象，對此，氣象局長鄭明典表示，最近很有人問他颱風真的會這樣轉走嗎？他解釋，當不同的模式預報互相趨近，可信度就非常高，聽到這樣的回答，讓網友超失落，直呼「颱風閃台灣也閃得太明顯」。

鄭明典在臉書PO出一張舒力基颱風的各國模式模擬路徑圖，從圖上可以看到，舒力基原本朝西北方向前進，在接近台灣前突然閃過，不直接影響台灣，周四最靠近時還是距離5、6百公里遠，氣象局預報，周三至周六（21日至24日）颱風從台灣東南方遠海通過並大轉彎東移離開。

鄭明典說，最近有人看到這樣的颱風路徑圖後問他，颱風真的會這樣轉嗎？他表示，因為定位點不連續，所以有些預測路徑畫出來，轉彎角度更尖銳，現在模式預報能力進步很多，當不同模式預報結果相互趨近，模式預報的可信度通常就很高，路徑已大致底定。

然而，網友們聽答案後非常失落，紛紛留言：「台灣有防護罩嗎？幹嘛這樣轉走，天公伯呀」、「這個颱風是故意不來台灣的嗎？閃的也太明顯了吧！」、「是真的不會進來了」、「是誰在台灣右邊建立隱形牆壁，這幾年颱風到那邊都被彈走」、「為什麼不來」。也有人好奇，舒力基颱風有機會帶來跟西南氣流一樣的水氣嗎？網友也回答他，「不會，西南氣流需要西南風環境 現在還在東北風」。

(中時新聞網)