丁怡銘致電辦公室嗆聲？ 游錫堃間接證實：有意見可循正常管道

有媒體報導行政院前發言人丁怡銘曾致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆，行政院發言人羅秉成昨指此為不實指控，但游錫堃今受訪時卻表示，只要循正常管道，可以避免紛擾，並未否認傳聞。對此，資深媒體人韋安3點分析，認為丁怡銘的人事案，可能會引發游系正國會和蘇系的大戰，看來出大事了。

有媒體日前報導，丁怡銘去年因萊劑事件請辭後，仍持續指揮政院小編，參與行政立法協調會報；近來因民進黨蘇系質疑游錫堃透露藻礁、反萊劑內部會議，丁直接致電游院長室開嗆。對此訊息，羅秉成昨表示，報導內容為不實指控，且未向政院查證，呼籲媒體自律。

針對此事，游錫堃今（20日）受訪時回應，細節的部分他不談，但既然都是憲政機關，就要平等尊重；被問到丁怡銘此舉是否不尊重立法院？游錫堃說，只要循正常管道，可以避免紛擾。游的回答內容中，並未明確否認相關傳聞。

對於游錫堃回應所透露的訊息，韋安今（20日）在臉書發文3點分析：

一，本來丁怡銘回任行政院顧問，一點事都沒有，顯現民進黨對自己「傷兵」的義氣，但爆出丁去「嗆」立院龍頭辦公室，問題就嚴重，出了大事。

二，正國會「大阿哥」林佳龍，為了台鐵太魯閣事故雖然辭職，但心裡咽不下一口氣。這次事故到底行政院長責任大？還是交通部長責任大？台鐵局長缺4個月還找不到人，到底是卡在哪裡？林佳龍雖然負責下台，不過不該背的「鍋」，當然不願意背。

三，現在因為丁怡銘的人事案，可能會引發游系正國會，與蘇系的全面大戰。

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(中時新聞網)