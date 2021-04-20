行政院顧問丁怡銘傳出日前曾致電立法院長游錫堃辦公室開嗆，行政院發言人羅秉成昨否認傳聞，並呼籲媒體自律。但游錫堃今回應，行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，間接證實有接到此電話。對此，羅秉成今表示，政院與立院幕僚之間私下交換意見非常平常，彼此熟識、態度也一向平和。

昨晚有媒體報導，民進黨蘇系因質疑游錫堃透露藻礁、反萊豬內部會議，丁怡銘日前直接致電游院長辦公室開嗆，行政院隨即否認，指該報導內容為不實指控，且未向被報導之當事人及政院查證，呼籲媒體自律。

不過，游錫堃今受訪表示，立法院與行政院都是憲政機關，應該相互尊重，有什麼事情應該循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾，至於細節部分他不談。

對於游錫堃間接證實辦公室有接到電話，羅秉成表示，政院與立院幕僚之間私下交換意見非常平常，彼此熟識、態度也一向平和，過去這段期間，因為行政立法一起努力，國會全力支持行政團隊，才讓政府可以做好防疫和顧好經濟，繼續增加人民的福利。

(中時 )