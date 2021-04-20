看好今年國旅熱潮持續延燒，雲朗觀光集團於4月23日起至5月31日舉辦長達39天的「2021台中高雄線上旅展」，一共推出四種住宿券與三種餐券，適用雲朗觀光集團九館的聯合住宿券每張2,250元，持券張數不同有多元選擇，讓旅程安排更富彈性。最受歡迎的雲品溫泉酒店日月潭的優惠住宿券更是最低8,299元即可入住。而在餐券上雲朗觀光推出了雲品美饌分享券與翰品酒店高雄品日料餐廳、港都茶樓餐券，最低相當於5折優惠。

雲朗聯合住宿券每張2,250元，持券一張可以入住翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮與兆品酒店台中、嘉義，持券二張可以入住君品酒店一泊二食、翰品酒店高雄一泊二食或兆品酒店礁溪一晚，也可以四人入住翰品酒店花蓮、兆品酒店嘉義與品文旅礁溪一晚，如持三張券者，可以入住君品酒店豪華家庭客房，並享用雲軒西餐廳的早餐與晚餐。雲品溫泉酒店則推出一泊一食經典山景住宿券，每張僅要8,299元，便可入住雲品，並含丹彤自助餐廳早餐二客。同時雲品也推出了經典湖景三天二夜住宿券，每張26,888元，可連續入住經典湖景客房二晚，平均每房每晚13,444元。

看好家庭出遊趨勢，雲品溫泉酒店也首次推出「經典山水住宿套券」，每套四張，共46,800元，內含經典湖景客房住宿券二張與經典山景客房住宿券二張，皆含入住當日晚餐與翌日早餐，平均每房每晚11,700元。

在餐券的銷售上，雲朗觀光集團推出了三款優惠餐券，分別為雲品溫泉酒店的「雲品美饌分享券」，每套3,300元，一套二張，共可選擇五間餐廳享用美食，如丹彤西餐廳平日晚餐二客、KEN CAN中餐廳平日午間套餐二客、亦可選擇大廳酒吧下午茶或SKY Lounge飲品等選項。另外，雲朗自5月21日起，也將推出港點套餐券，可選擇至翰品酒店高雄港都茶樓餐廳或高雄夢時代品中信茶樓享用三人份的港點套餐，每張1,199元，相當於5折優惠。受歡迎的品日料雙饗券，每張1,099元，買十張送一張，可享用翰品酒店高雄品日料雙人鍋物與握壽司吃到飽，相當於64折的優惠。

雲朗觀光於線上旅展推出限時8天的Early Bird Special活動，下單即抽聯合住宿券，網友凡於4月30日前下單購買雲朗觀光旅展產品，即可抽「雲朗聯合住宿券」乙張，共計抽出三名幸運網友。雲朗觀光LDC 粉絲專頁也推出開賣貼文活動，網友只要留言分享該則貼文，即可抽「雲品溫泉酒店平日一泊一食經典山景住宿券」乙張。

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