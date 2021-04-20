經濟部統計，今年1-3月核准僑外投資件數為664件，較上年同期減少29.59％；在核准金額部分，投增資金額計美金12億1,763萬4,000元，較上年同期減少49.73％。

投審會指出，金額較上年同期減少主要係因新冠肺炎疫情不確定性持續及109年1-3月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電及大彰化西南離岸風力發電等投資金額約美金8億餘元之大型投資案，比較基期偏高所致。

今年1-3月核准新設公司件數為374件，新設公司投資金額美金9,562萬6,803元；另今年1-3月核准新南向國家來臺投資件數為129件，較上年同期減少18.35％，投增資金額計美金1億6,251萬1,000元，較上年同期增加74.28％，其中投資金額較大者為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來臺投資方面，今年1-3月核准陸資來臺投資件數為6件，較上年同期減80.00％；投增資金額計美金1,436萬5,000元，較上年同期減少59.43％，主要因109年1-3月核准香港商津耀發展有限公司以新臺幣3億6,000萬元投資微邦科技股份有限公司等大型投資案，比較基期偏高所致。自98年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,467件，核准投增資金額計美金24億2,564萬7,000元。

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