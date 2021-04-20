迎接端午節，台北萬豪酒店獻上數款精湛可口的純手工端午粽禮，包括以整顆鳳梨製成超具話題性的「旺粽矚目」、牛年限定的超美味和牛「奔牛粽」、以蓮藕包覆而成，清甜可口的「藕然粽」，還有送禮最討喜的六粒裝冰心粽禮（688元），以及集結三大人氣冠軍粽，牛肝蕈鮑魚粽、噶瑪蘭東坡肉粽、百合紫米粽的三粒裝經典粽禮（1,388元），無論是送禮或自用都相當合適，5月23日前訂購享早鳥優惠九折。

台北萬豪酒店資歷近四十年的「國宴主廚」高鋼輝精心研製各式端午粽禮，以近來話題性十足的新鮮鳳梨作為端午粽容器，掏空後填入白蘭地酒釀桂圓、香濃椰漿、椰絲、流沙奶黃餡及鳳梨丁、紫米、長糯米，讓端午粽突破傳統，嚐起來宛如渡假時喝的調酒「Pina Colada」，鳳梨香交織椰香，濃濃熱帶風情，搭配台北萬豪特製保冷袋，每份880元。

迎合牛年主題，特別選用高檔和牛入粽，將和牛腮、和牛牛筋以青花椒、辣椒、八角、紹興酒等多重香料滷得軟嫩可口，佐上拌入香濃和牛牛油及牛肉丁的長糯米飯，美味得令人欲罷不能，搭配台北萬豪特製款保冷袋，每份1,688元。此外還有浪漫度十足的「藕然粽」，將新鮮蓮藕挖空填入黑糯米、藜麥、野米、桂花乾、義大利蜜漬柑橘皮等清甜配料，再浸入蜂蜜水中蒸煮而成，食用時蘸上香甜桂花蜜，搭配特製手提袋販售，每份880元。

瞄準送禮需求的民眾，則可以選購六粒裝冰心粽禮（688元），內含桂花烏龍、洛神奶心、仙草雪蓮等三種口味的冰心粽各兩入，搭配台北萬豪手提袋，賣相相當討喜。另外還有集結台北萬豪歷年摘獎無數的人氣粽禮三粒裝，牛肝蕈鮑魚粽、噶瑪蘭東坡肉粽、百合紫米粽，三款人氣品項鹹甜兼備，搭配台北萬豪經典保冷袋，每份1,388元，實屬最大方體面的送禮首選。

台北萬豪粽禮，6月14日前可透過台北萬豪酒店電話，上午十一時至晚間九時來電、傳真、官網、email、或現場訂購。5月17日至6月14日開放台北萬豪現場取貨，亦提供冷凍宅配、運費另計。5月23日前訂購享早鳥優惠九折，單筆訂購實付金額滿3,000元享本島單一地址免運優惠，訂購十一組以上享團購優惠，請於提貨前至少三日預訂。優惠不得併用。冰心粽禮及宅配費用不適用任何優惠。

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