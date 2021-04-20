鹿港鎮崑崙台泊地年久失修，出海路面處處破損，部分還因海浪反覆拍打掏空下陷。（謝瓊雲攝）

照顧漁民生計。彰化鹿港鎮崑崙台泊地年久失修，近來出現出海路面破損龜裂狀況，甚至有部分已遭掏空下陷；彰化縣長王惠美20日偕彰化區漁會、民代視察，將斥資105萬進行修復，預計工期90天，完工後還將有漁船筏維修平台，方便漁民就地保養整修船筏。

王惠美表示，日前彰化區漁會總幹事陳諸讚連任就職時曾提到，鹿港崑崙台、線西塭仔港兩處泊地，都因日復一日漲退潮海浪拍打而造成道路破損裂痕，亟待修復，加上缺乏維修平台，漁民得大老遠把漁船開到台中梧棲港整理維修，往返舟車勞頓且徒增風險。

陳諸讚表示，崑崙台約停泊40幾艘漁船筏、塭仔港則有60餘艘，卻因沒設置維修平台，地方漁民反應非常不便，感謝縣長補助經費改善漁船停靠及維修平台，這次工程會由區漁會發包施作，整修崑崙台泊地路面並施做維修平台，完工後就能讓漁民出入更加安全便利。

彰化縣長王惠美（左二）與鹿港鎮長許志宏、彰化區漁會總幹事陳諸讚和多位議員到場視察，針對民代給的意見，她指示縣府農業處納入考量研議改善方法。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左二）與鹿港鎮長許志宏、彰化區漁會總幹事陳諸讚和多位議員到場視察，針對民代給的意見，她指示縣府農業處納入考量研議改善方法。（謝瓊雲攝）

農業處指出，鹿港鎮山崙里崑崙台泊地，當地漁民多以漁撈及淺海養殖漁業為主，縣府委託彰化區漁會辦理修建工程，改善內容為既有路面打除後重新鋪設混凝土路面，修復面積共計約480平方公尺；另新建漁船筏維修平台，施作面積約計192平方公尺，預計工期90日曆天，所需經費約105萬元，7、8月即可完工。

王惠美說，期許如期如質完工，除確保漁民進出海作業的安全性、便利性外，漁船筏維修平台設施，亦可提供塭仔港泊地、崑崙台泊地兩地漁船筏上架維修，讓漁民不必再大老遠到台中梧棲港借用，免於舟車勞頓之苦。

她指出，如何完善漁民設施，讓漁民出海無後之憂而且更安全，是縣府與區漁會未來要共同努力的目標，針對議員們的建議，維修平台工法、閒置漁船如何管理等，未來都將研議改善方法，甚至可進一步，將伸港白色海豚屋、慶安水道、塭仔港等串連成旅遊路線，吸引遊客前來休閒。縣府正積極打造芬園鄉經彰化市、和美鎮，延伸至伸港鄉、線西鄉的沿海路線自行車道，讓遊客騎乘自行車，飽覽彰化海岸線之美。

(中時 )