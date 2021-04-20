希臘從周一開始開放國際觀光客旅遊，遊客訂單寥寥無幾；但是仍希望能彌補2020年受創的情形，有一更好的旅遊季。

希臘將從5月14日起正式開放旅遊，但是從本周一開始，來自歐盟、美國、英國、阿聯酋等國的觀光客，如果他們已接種疫苗或是檢測為陰性，將可不必進行隔離。

旅遊業占希臘GDP約五分之一，占該國就業人口也約五分之一，為希臘經濟命脈。希臘經濟本來在去年要從十年的谷底中爬升，然而新冠傳染病又將經濟打入衰退。

希臘東部的羅德島(Rhodes)為知名觀光勝地，多數旅客多來自國外。在正常的一年，羅德島在三月到十月為旅遊旺季，海灘上充滿英國遊客；但是目前四月中旬一片空蕩蕩，儘管酒店業者正在整理準備，但是部分豪華渡假村依舊關閉。

希臘在去年僅有740萬名觀光客到訪，較其經濟危機(歐債危機)時期更少，更遠低於2019年的3130萬名遊客人數。

從飯店、餐廳到輪船，許多商業靠國家援助，無法能在承受另一個失落夏季的衝擊。去年僅有60萬名遊客到訪羅德島，遠低於前一年的230萬名。羅德島副市長表示，多數業者認為，整個國家已經無法再承受另一場危機。

(時報資訊)