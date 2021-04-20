鋼市熱絡，中鋼(2002)3月及第一季獲利表現佳，但鋼鐵股漲多，部分獲利了結賣壓出籠，今中鋼開高後壓回，鋼鐵股股價震盪，多數開高走低，僅第一銅(2009)以及線材廠的聚亨(2022)、佳大(2033)、燁興(2007)、官田鋼(2017)等續漲。

中鋼營運報喜，自結3月稅前盈餘56.37億元，寫單月新高，第一季稅前盈餘近131億元，也改寫歷史單季新高，單季每股稅前盈餘約0.83元。展望第二季，法人推估，在鋼價價漲且量穩助益，中鋼第二季單季營收可望破千億元，本業獲利優於第一季。

中鋼第一季營收978.22億元，季增11.66%、年增25.54%；營業淨利124.89億元，季增1.13倍；稅前盈餘130.99億元，季增1.09倍，每股稅前盈餘約0.83元。

第一季鋼市熱絡，中鋼4、5月鋼價續漲，且鋼價漲勢看到上半年，第三季鋼價預計仍穩中有漲，鋼廠第一季除了上游的中鋼獲利滿滿之外，下游也同步受惠。

鋼市榮景看到第二季，下游線材盤元、扣件等廠商也將受惠，像是聚亨、春雨、佳大、世豐等均表示，在實際買氣及追漲情緒，內、外銷需求同步感受到增溫，成本也可望轉嫁，看好上半年營收、獲利穩健成長，並對下半年持審慎樂觀、不看淡態度。

展望第二季鋼市，中鋼看好下游持續追料，估第二季出貨量與第一季持穩，約305~310萬噸。中鋼第二季鋼價續揚，看下半年也持續樂觀。法人推估，中鋼本季產品利差仍佳，中鋼第二季營收挑戰千億元，續創新高，本業獲利可望再優於第一季。整體鋼廠第二季獲利也可望比第一季獲利持續增長。

(時報資訊)