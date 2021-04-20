為保障雇主及在臺從事海洋漁撈、看護、幫傭、製造、營造、屠宰及農林牧魚塭養殖等工作的外國人權益，勞動部表示，雇主申請辦理外國人的招募、引進、聘僱及管理等事項時，於雇主聘僱外國人申請書表應正確填寫聯絡資訊，且不得與受雇主委任的私立就業服務機構聯絡資訊相同，以利勞動部後續可即時聯繫雇主。

勞動部說明，現行雇主聘僱外國人申請書表，雖載有雇主相關聯絡資訊欄位，然而常有部分雇主的聯絡資訊未填寫、聯絡資訊非雇主所有，或填寫受委任私立就業服務機構聯絡資訊等情事，致無法及時聯絡雇主，進而影響雇主及外國人權益。

勞動部表示，為能即時直接聯繫雇主釐清聘僱外國人申請案件的審查疑義或須補正事項，及於聘僱期間涉及雇主、外國人權益的聘僱管理事項，須於第一時間聯繫及通知雇主本人，以避免雇主違反法令規定，致影響雇主及外國人權益，所以勞動部4月20日修正發布相關雇主聘僱外國人申請書表，將雇主相關聯絡資訊（市內電話、行動電話與電子郵件）置於申請書表的特定欄位，並提醒雇主於填寫申請書表中雇主聯絡資訊欄位時，應確實填入可即時直接聯絡雇主的資料，未填寫者，勞動部將退請補正再行確認。

另外，勞動部指出，雇主如果是委任私立就業服務機構辦理，也應提醒並告知受委任的私立就業服務機構須確實填寫，且不得與該機構的聯絡資訊相同，避免影響雇主及外國人的權益。

民眾如對於填寫雇主聯絡資訊有任何疑義不明的地方，除可到勞動部勞動力發展署網站查詢瞭解相關資訊外，也可電洽外國人申請案件網路線上申辦系統提供的免付費客服專線(0800-035688)或勞動部電話服務中心(02-8995-6000)詢問。

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