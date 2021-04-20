穿越平交道突聽到警鈴響 婦人倒車仍與火車擦撞

嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點02分發生電聯車與小客車擦撞意外，從監視器發現，60多歲梁姓女駕駛穿越平交道時，開到一半突然聽到警鈴響起，又看到柵欄外放下，婦人竟倒車後移，但車頭仍在軌道路線上，隨後與南下電聯車3297次區間車迎面擦撞，一度影響3列次車班，延遲129分，約180人受影響。

監視器畫面顯示，婦人在警鈴響起後突然倒車駛離軌道，因退得不夠遠仍被火車擦撞。（呂妍庭翻攝）

南下電聯車3297次區間車昨深夜行經嘉義車站至水上鄉南靖車站間東正線，在溪洲平交道擦撞1輛自小客，鐵路警察調閱監視器，發現梁姓駕駛由東向西穿越平交道時，後方紅燈閃起，梁姓駕駛疑似見前方柵欄放下，嚇得趕緊倒車，並倒退到柵欄外，但車頭仍侵入警戒線，隨後遭電聯車擦撞，所幸無人受傷。

嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點02分發生電聯車與小客車擦撞意外，一度造成列車通行停擺。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台鐵今說明，該起事故於昨深夜11點47放行，旅客由嘉義車站另派3297B次接駁，路線到深夜11點55分恢復正常，影響3列次、129分約180人，事故原因已由台鐵及警路警察一同調查，並傳訊駕駛釐清原因。

嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點02分發生電聯車與小客車擦撞意外，一度造成列車通行停擺。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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