嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點02分發生電聯車與小客車擦撞意外，從監視器發現，60多歲梁姓女駕駛穿越平交道時，開到一半突然聽到警鈴響起，又看到柵欄外放下，婦人竟倒車後移，但車頭仍在軌道路線上，隨後與南下電聯車3297次區間車迎面擦撞，一度影響3列次車班，延遲129分，約180人受影響。
南下電聯車3297次區間車昨深夜行經嘉義車站至水上鄉南靖車站間東正線，在溪洲平交道擦撞1輛自小客，鐵路警察調閱監視器，發現梁姓駕駛由東向西穿越平交道時，後方紅燈閃起，梁姓駕駛疑似見前方柵欄放下，嚇得趕緊倒車，並倒退到柵欄外，但車頭仍侵入警戒線，隨後遭電聯車擦撞，所幸無人受傷。
台鐵今說明，該起事故於昨深夜11點47放行，旅客由嘉義車站另派3297B次接駁，路線到深夜11點55分恢復正常，影響3列次、129分約180人，事故原因已由台鐵及警路警察一同調查，並傳訊駕駛釐清原因。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。