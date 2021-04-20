丁怡銘致電辦公室嗆聲？ 游錫堃間接證實：有意見可循正常管道

前行政院發言人丁怡銘日前宣布回國政院，引發輿論譁然，近來又傳出，他曾致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆，儘管政院澄清表示報導內容為不實指控，但今(20)日游錫堃針對該議題卻指出，「行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾」，沒有明確否認該消息，又引發外界熱議。

根據媒體報導，丁怡銘去年因萊劑事件請辭後，仍持續指揮政院小編，參與行政立法協調會報。近來因民進黨蘇系質疑游錫堃透露藻礁、反萊劑內部會議，丁直接致電游院長室開嗆。對此訊息，行政院發言人羅秉成表示，報導內容為不實指控，且未向政院查證，呼籲媒體自律。

但游錫堃今天受訪時並未明確否認傳言，而是表示，立法院與行政院都是憲政機關，應該相互尊重，有什麼事情應該循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

游錫堃的回應引發PTT網友討論，表示「不否認嗎？」「所以丁怡銘真的有打電話去嗆聲」、「傻眼欸，一個做錯事沒有職位的網軍頭可以跟院長辦公室嗆聲？」「民進黨真的是網軍治國，太誇張了」、「現在辦黨證還來得及嗎」、「網軍頭比立法院長還大」、「第四軍不是開玩笑的」。

網友討論。(翻攝自PTT)

不過，針對游的說法，對此，羅秉成隨後也回應，強調政院與立院幕僚之間私下交換意見非常平常，彼此熟識、態度也一向平和。

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(中時新聞網)