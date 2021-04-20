1名男大生日前在課堂上發現左前方的同學拿出筆記型電腦瘋狂敲打鍵盤，原本以為對方正在做報告，沒想到近看才發現對方正在玩色情遊戲，電腦螢幕直接顯示出1名身材姣好、爆乳的動畫女子，讓他相當傻眼；許多網友則留言為他出主意，包含偷偷接上教室投影機、接教室喇叭播出聲音等，讓對方出糗。

該網友在Dcard上發文表示，他日前在課堂上課時，發現坐在他左前方的同學拿出筆記型電腦不斷敲打鍵盤，不時發出「啪啪啪」的敲打聲，他原本以為該同學正在邊聽課、邊做下禮拜的報告，直說「想說這人犧牲上課時間，也太神隊友」，沒想到他與其他同學湊過去看對方的電腦螢幕後，才發現根本不是這麼一回事。

1名男大生日前在課堂上發現左前方的同學拿出筆記型電腦瘋狂敲打鍵盤，原本以為對方正在做報告，沒想到近看才發現對方正在玩色情遊戲。（圖／翻攝自Dcard）

原來該同學竟然是公然在課堂內玩起俗稱「H GAME」的成人遊戲，讓原PO與其中同學目擊後相當傻眼；原PO傻眼地說「說好得幫忙趕報告呢大哥？打這什麼H射擊遊戲」；而PO出的照片中，該同學的電腦螢幕出現身材姣好的動畫女子，原PO也發文詢問網友是不是應該當眾大喊「欸！劉ＸＸ你在玩啥？」讓對方出糗。

許多網友則留言許多好笑內容，「把他喇叭打開」、「過去跟他一起玩啊」、「偷接上投影幕」、「在他去上廁所的時候把他電腦的藍芽連結教室的音響」、「我也有看過女生上課用筆電在玩BL遊戲」、「去買無線滑鼠操控他的電腦」、「看起來很好玩，想知道什麼遊戲」。

(中時新聞網)