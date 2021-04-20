台鐵109次基隆開往彰化EMU300型列車，20日上午9點09分因第一組EM306（3輛）於富岡站鬆軔不良，處理無效，富岡=彰化停駛，編組改迴送七堵，台鐵局表示全部旅客換乘2153次及113次，往海線旅客至新竹站後再換乘2521次，計影響2列次、旅客600人，造成旅客行程延誤，台鐵局深致歉意。

台鐵局說明，EMU300型是老舊車輛，車齡已逾30年，故障率較高，已列為優先汰換車輛。另目前已即刻停止EMU300的運行，全面特檢，確認故障問題都獲得妥善解決後，再恢復上線運行。

這也是台鐵EMU300型10天內第3度出包。11日晚間6點多，中壢車站傳出126次EMU300型自強號列車冒煙，台鐵立即疏散全車旅客，並通知當地消防隊支援。該車次由斗南開往七堵，晚間6點9分抵達中壢站時，第3車第1軸海側疑似鬆軔不良車下冒煙，已通知消防隊協助處理中，全部旅客換乘4046次。

此外17日109次基隆開往彰化的EMU300型自強號，傳出在新竹站和香山站兩度故障。上午9時23分晚2分到新竹站，因第8車（EP301）鬆軔不良，經處理後9時49分開車，晚26分，新竹開出後又鬆軔不良，9時57分晚27分到香山站，經處理後，10時06開，晚36分。台鐵也證實停留軔機（類似手剎車）鬆軔不良，把車輪咬死，但開關隔離後即鬆脫，恢復正常行駛，不影響行車安全。

據了解，台鐵EMU300型自強號來自義大利米蘭、於1989年投入營運，因為優雅的外表在鐵道迷間素有「義大利美女」的暱稱。

(旺報 )