侵入國防部電腦查詢情報人員身分 男犯後悔悟獲緩刑 13:002021/04/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高檢署起訴指控，吳姓男子從2016年起，多次非法登入國防部電腦內的特定系統及資料庫，查詢刺探特定階級軍官、情報人員等的人事資料，高等法院考量吳男犯後悔悟，依違法刺探有關情報人員身分罪判刑2年，緩刑5年。可上訴。 文大召開校安會議 無證據證明發生怪人攻擊事件 俄神秘暗殺小組 四處作案結梁子 (中時 ) #情報人員 #刺探 #緩刑 #悔悟 #身分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 諸慶恩案再審 女檢感傷「失衡的天秤」害人冤死 12:042021/04/19 社會 時論廣場》司改從論文門改起（郭石城） 19:492021/04/19 時論廣場 兩岸對峙 通資電軍改隸國防部 04:102021/04/19 焦點要聞 新竹尖石鄉代偽填資料涉圖利 7年徒刑逆轉無罪確定 11:192021/04/19 社會 高雄某醫院辦AZ疫苗接種賽挨轟 陳時中：可向衛福部反映 10:502021/04/19 生活 三總員工內神通外鬼盜賣5萬片口罩 6官商遭約談 16:222021/04/19 社會 內衣飄來「嘉明味」 女大生扮柯南逮宿舍變態男 08:422021/04/20 社會 酸營養午餐弊案屬公益評論 張博洋尹立獲不起訴 17:452021/04/19 社會 諸慶恩案 檢嘆失衡天平害人冤死 04:102021/04/20 社會新聞 捷克要求 18名俄使館人員離境 04:102021/04/19 國際大事 地震驚見比基尼辣妹 本尊IG神到了：真實身分曝光 11:212021/04/20 生活 社會熱門新聞 騎士遇大雨停騎樓穿雨衣 慘遭魔人檢舉罰5百不服提告逆轉 - 社會 男大生猛盯電腦敲鍵盤 近看螢幕驚見火辣裸女真相糗翻 - 社會 網路賣春驚見東南亞小模 主打爆乳女友款 警抓人傻了：妳哪位？ - 社會 台中太平「供五停二」限水 男子到溪邊洗澡不慎溺斃 - 社會 台中嶺東中學驚爆2打1「水桶狂砸」事件 一群同學看戲校方回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。