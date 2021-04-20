台灣高檢署起訴指控，吳姓男子從2016年起，多次非法登入國防部電腦內的特定系統及資料庫，查詢刺探特定階級軍官、情報人員等的人事資料，高等法院考量吳男犯後悔悟，依違法刺探有關情報人員身分罪判刑2年，緩刑5年。可上訴。

(中時 )