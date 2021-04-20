台南市長黃偉哲今天因應嚴峻水情，宣布下周一起停止三溫暖、洗車業及游泳池供水。(摘自黃偉哲臉書／曹婷婷台南傳真)

未來3個月降雨偏少，加上梅雨不確定性高，台南市雖已採取全日減壓供水，但水情持續嚴峻，台南市長黃偉哲今天宣布，26日起停止三溫暖、洗車業及游泳池供水，他說，包括新竹、包括高雄都已停止三溫暖跟洗車業、游泳池這些高耗水營業場所供水，基於共同生活圈，台南市也要採取斷然措施。

台南市自23日起工業用水大戶（每月1000度以上）節水由7％提升至11％，非工業用水大戶（游泳池、洗車、三溫暖及水療業者），節水率由減量供水10％提升至20％。因應水情嚴峻，今天進一步宣布下周起的相關節水措施。

但黃偉哲也強調，對於民眾主動的節約用水，台南市政府祭出獎勵措施，包括民眾可以持5、6月自來水水費跟3、月份自來水水費來比較，如果節水超過3成，可以憑此領取節水獎勵，台南市祭出百萬獎金，前600名每戶可以獲得1000元禮券。至於一般商家方面則錄取200名，每戶可以有2000元禮券，鼓勵大家進一步節水。

黃偉哲重申，抗旱節水有不得已的斷然措施，也有小確幸，目的就是希望大家一起來節約用水，希望從日常生活中做好節約，也盼望市民共體時艱。

經濟發展局長陳凱凌表示，目前曾文水庫蓄水率11.66％、南化水庫蓄水率為25.73％，烏山頭水庫蓄水率為34.94％，是近60年來水位最低的時候，水情可說是相當嚴峻，台南目前有6座水資源回收中心，每天可提供16,750噸處理過的次級用水，可用於工地路面灑水防塵、路樹澆灌、清潔打掃等非皮膚接觸性質使用，歡迎市民朋友多加利用。

(中時 )