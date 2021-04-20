英國首相強生辦公室今天宣布，鑒於印度目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情嚴重，首相已取消下週的訪問計畫。這是強生2019年上任以來的首場重大海外出訪行程。

法新社報導，強生（Boris Johnson）辦公室發表聲明說：「鑒於印度目前的疫情情勢，首相強生下週無法造訪印度。」

聲明並說，兩國領導人將在本月稍晚進行通話，就「英國和印度未來夥伴關係這項宏偉計畫取得共識並展開行動」。

聲明說：「除此之外，他們將定期保持聯繫，並且期待今年稍晚能親身碰面。」

強生辦公室上週才宣布將縮短行程，原本預計本月26日出訪、停留3天。

強生最初計劃於今年1月訪問印度，此行原本被視為英國在脫歐後尋求「全球化英國」（Global Britain ）之際，重新定位國際貿易政策的契機。

然而英國今年稍早本土確診病例、住院人數與病歿人數大幅上升，迫使強生延後出訪。

路透社報導，如今印度疫情猛烈，過去24小時新增25萬9170人染疫，單日確診人數連續第6天超過20萬人，強生為此取消這趟訪問行程。

根據印度衛生部數據，病歿人數增加1760人，累計18萬530人不治。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100420

(中央社)