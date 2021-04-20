鴻海董事長劉揚偉透露，「快要確定」是否在美國威斯康辛州設電動車產線，可能在墨西哥「二擇一」或是「兩地都有」，目前集團在電動車專利超過300件，持續布局兩大電池技術。

資訊服務提供者科睿唯安（Clarivate）今天上午舉行全球百大創新機構頒獎典禮，鴻海集團連續4年蟬聯獲獎，劉揚偉受邀親自出席，會後接受媒體採訪。

談到美國威州布局，劉揚偉指出，投資狀況持續進行，持續尋找合適當地的產業 內容，「電動車可能在內」，預估6月底會決定是在美國威州還是墨西哥設廠，可能二擇一、也可能兩地都生產，因為汽車相關零配件目前正在墨西哥生產。他透露，「快要確定」是否在美國威斯康辛州設電動車產線。

美國威州州長艾佛斯（Tony Evers）和鴻海今天宣布，雙方已達成新協議，鴻海將縮減在威州東南部的製造廠規模，獲得減稅優惠也將因此減少。據悉可能只剩1000多萬美元。

對此劉揚偉指出，優惠不是縮減，而是看產業布局適當調整，新的產業內容規模可能比之前的承諾更大，新合約會有新的補助內容，隨著產業有變化，但方向差不多。

談到布局電動車專利，劉揚偉透露目前已經有300多件專利，過去專利多與汽車有關，未來5年除了持續鎖定電動車專利外，也會涵蓋包括數位健康、機器人等三大產業，以及人工智慧、半導體和未來通訊等三大核心技術。

韓國媒體日前報導，LG電子與加拿大汽車零配件廠麥格納（Magna）集團將合資設立LG Magna e-Powertrain公司，距離與蘋果（Apple）簽約打造初期蘋果電動車模組「非常近」。

對此劉揚偉表示，這不太像主要客戶的行為樣態，他認為相關訊息謠言成分高，至於鴻海集團是否有意布局Apple Car，他表示不評論特定客戶和特定產品。

在電動車電池布局，劉揚偉透露，10月中旬將展示磷酸鋰鐵與固態電池兩大電池樣品，鴻海集團不會布局鋰三元電池技術。

市場人士指出，鴻海與美國威州在2017年的合約，是綁定10.5代面板廠、100億美元投資規模以及雇用當地1.3萬名員工等主要條件，最高可拿到20億美元 優惠補貼，但是鴻海並沒有拿到任何補貼。

這名人士表示，經過2年多全球經濟條件已變，現階段鴻海在美國威州興建10.5代面板廠時空條件已改變，目前調整新合約也有補貼機制，但不會綁定特定產品和產業，會依照未來投資項目調整補貼規模。（編輯：黃國倫）1100420

(中央社)