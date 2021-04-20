35歲女星郭采潔擁有甜美外型與好歌聲，實力堅強的她影視歌三棲，近年來將重心轉往大陸發展，她從和楊祐寧分手後過了6年，至今終於傳出新戀情，被陸媒拍到和音樂人伊德爾互動親密，甚至一同返家過夜，看起來宛如一對熱戀中的情侶。

《攝影劉大錘》在微博發布多張照片爆料，郭采潔先被拍到和伊德爾一起出門，2人在外採買用品時，伊德爾還搭住她的肩，情到濃深處，甚至直接將郭采潔擁入懷中，隔天，2人更一起到朋友家聚會，過程中也甜蜜牽著手，最後結束再一起返家。

郭采潔和伊德爾看起來就像熱戀中的情侶。(圖/翻攝自攝影劉大錘微博)

事實上，伊德爾曾多次擔任郭采潔歌曲的作曲人，雙方一起參加過多場音樂活動，2019年也在音樂節目《一起樂隊吧》合作，郭采潔的最新專輯《NaKuNa》的製作人就是伊德爾，疑似因此越走越近，據了解，伊德爾今年才將滿30歲，小郭采潔5歲，對此，郭采潔經紀人牛奶回應:「謝謝大家關心，藝人私領域不多做回應，謝謝」，不否認也不承認。

郭采潔的新歡是小5歲的音樂才子伊德爾。(圖/翻攝自微博)

由於長期在大陸發展，郭采潔的口音也備受注目，她日前還上節目《吐槽大會》自嘲，「都說我怪腔怪調、娃娃音」，她表示在拍戲前，劇組都會請專業的拼音老師教她普通話「經過我長時間的努力、慢慢地，這些老師都沒有那麼專業了」，高EQ大開自己玩笑。

(中時新聞網)