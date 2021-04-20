受到新冠肺炎影響民眾出國旅遊，登山活動愈來愈夯，宜蘭縣消防局指出，山域意外事故發生原因有近6成是體力不支，民眾不要將登山當作健行，登山的體能負擔是健行的一倍以上，民眾務必評估自身狀況與登山風險。

宜蘭縣消防局統計，從2019年到今年，62件山域意外事故中，有37件是體力不支，因為山域事故所出動的救援人力，已從前年的465人增至去年的605人，今年才過第一季，也已經出動309人，預估今年出動救援人力將高於去年。

消防局長徐松奕表示，宜蘭縣步道可分為健行、郊山、中級山、高山步道等4型態，近期相當熱門、標高950公尺的抹茶山就屬於郊山步道，山域事故頻傳，主要是受疫情影響，以及將登山視為健行，在龍潭湖、梅花湖屬於健行，而前往抹茶山就屬於登山活動。

他表示，平面健行每小時要消耗220卡路里，登山每小時490卡路里，登山比健行多出一倍以上的體能負荷；民眾登山前可用手機下載「119報案APP」，4月16日有一對父女在員山鄉登山迷路，就透過APP獲救；用該APP報案可讓消防局獲得定位資訊，民眾報案後停止移動，以便消防局依據定位搜救。

另外，有遊覽車業者將上了年紀的長者載到抹茶山登山口，有民眾以為是一般的健行，甚至也有家長直接推嬰兒車上山。對此縣府工商旅遊處表示，會對遊覽車公會與旅行業者宣導，請讓遊客做好準備，也不要貿然登山。

(中時 )