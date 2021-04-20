台達電(2308)將於4月29日舉行法說會，受惠於終端需求強勁，台達電第2季營運有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優，外資對台達電前景多持正面看法並轉賣為買，台達電今天盤中股價強勢走高，站上300元關卡。

資料庫中心、IA、被動元件、電動車等需求暢旺，且缺料問題對台達電影響不大，台達電第1季合併營收達724.85億元，年成長30.2%，創下歷年同期新高；台達電表示，目前終端客戶除了樓宇自動化及基礎建設受疫情影響需求較弱，其他各產品看起來還不錯，今年第2季有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優。

台達電將於4月29日舉行法說會，由於台達電產品佈局開始進入收割，且公司是ESG模範生，獲外資高度肯定，外資報告普遍正面看待台達電，目標價多落在340元到360元間，而外資也在昨天轉賣為買，加碼台達電1290張，成為台達電今天盤中股價站回300元的推手。

(時報資訊)