科睿唯安（Clarivate Analytics）今（20）日舉行「2021全球百大創新機構」頒獎典禮，連4年獲選的鴻海(2317)由董事長劉揚偉親自出席，強調未來將透過付費取得授權，跟技術領先者良性競爭進步，並在既有專利基礎上持續貢獻，為人類社會創造更大價值。

劉揚偉表示，集團秉持「有質、有量、有多用」的專利智材策略，除強調品質及數量、亦強調能對人類社會有貢獻的「有用」，以專利做為知識與技術分享管道，以開放思維節省全球相關研發人員時間，透過良性競爭方式相互改進、一同推動技術演進。

劉揚偉揭露，鴻海集團單2020年便投入逾900億元研發費用，近5名平均支付逾3億元給全球各智材部門。雖然目前已擁有逾4萬件全球專利，集團每年仍提出3千多件專利提案，透過持續研發投入提升專利品質，推動從「勞力密集」轉型「腦力密集」。

除了專利數量投入外，鴻海透過推動3加3策略致力轉型，專案布局思維亦跟進調整，近2年獲得的專案申請，超過2成屬於3加3領域。近5年的專利申請技術領域，超過5.13％聚焦車用零組件及電池相關，人工智慧、半導體、新世代通訊技術亦各有近1成。

科睿唯安解讀，鴻海連4年入選「全球百大創新機構獎」有4大關鍵，包括專利核准率排名整體第一分位，近5年專利申請逾2.5萬件、其中逾1萬件獲准。近3年超過200件專利在中美日歐4大主要市場布局，且持續耕耘既有領域之際，亦鎖定3加3領域布局。

(時報資訊)