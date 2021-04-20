台北市長柯文哲20日被發現在臉書成立新粉專「台灣阿北柯文哲」，柯還拍影片指出，北市許多道路都以大陸城市命名，像是立法院周邊路名濟南、青島、杭州，「立院被中國包圍」，盼有真正屬於台灣的街道，他還嘲諷民進黨，對外稱是最愛台、最本土、最愛講台灣意識的政黨，黨中央所在地卻是北平東路，柯今稱粉專是好朋友設立的，不久後粉專就悄悄下架。

「台灣阿北柯文哲」粉絲專頁中，有柯文哲宣稱要讓大家「重新認識我」的影片，還在影片中表示，在台北街頭，路名看到的都是天津、北平、南京、長安等中國城市名，立法院更被濟南、青島、杭州與紹興等路包圍，外國人來台北一定看得「霧煞煞」。

柯文哲指出，台灣類似採用中國城市命名的道路比比皆是，沒有真正屬於台灣的街道，他還嘲諷民進黨，對外稱是最愛台、最本土、最愛講台灣意識的政黨，黨中央所在地卻是北平東路，不覺得怪怪的嗎？

他說，希望拋出此議題，不分黨派歡迎各界討論，選擇一條路或公共設施，提出具台灣精神的正名運動，也讓台北人有屬於自己的道路。

柯文哲今早被問及此事，他指出，粉專是好朋友設置的，道路正名議題需要再花時間解釋；北市府副發言人魏佑任說，該粉絲團非市府官方創立，也與民眾黨無關。不過，該粉絲團被揭露後，不久即下架。

(中時 )